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Введение военного положения не помешает проведению Объединительного собора, - Парубий

Новости » Политика    27.11.2018 - 13:52
Введение военного положения не помешает проведению Объединительного собора, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий призвал патриарха Варфоломея как можно скорее провести собор в Киеве

Введение военного положения в Украине не помешает проведению Объединительного собора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия в Twitter.

Парубий отметил, что Российская Федерация пытается помешать созданию Поместной украинской православной церкви.

"Введение военного положения не помешает проведению Объединительного архиерейского собора. Я призываю патриарха Варфоломея как можно скорее провести собор в Киеве, а мы гарантируем безопасность этого собора", - написал он.

Введение военного положения не помешает проведению Объединительного собора, - Парубий

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле (Турция) сегодня, 27 ноября, начинается Синод Вселенского патриархата, на котором вероятно будет утвержден текст томоса для Украины.

Отметим, ранее Парубий заявлял, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года. 

Как сообщало РБК-Украина, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что дата проведения объединительного собора зависит от Вселенского патриарха.

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Новости Украины Андрей Парубийвоенное положениеТомос
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