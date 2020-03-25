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Введення надзвичайного стану вкрай негативно позначиться на економіці, - експерт

Новини » Промисловість     25.03.2020 - 10:45
Введення надзвичайного стану вкрай негативно позначиться на економіці, - експерт
Фото: Сергій Фурса (my.ua)

На думку Фурси, надзвичайний стан призведе до значного падіння ВВП країни

Введення в Україні надзвичайного стану через епідемію коронавірусу з закриттям підприємств стане шоком для економіки. Про це в коментарі журналістам заявив інвестаналітик Сергій Фурса, передає РБК-Україна.

"Будь-які заходи повинні бути продуманими. Це ключове, щоб були продумані наслідки, ефект був не негативний. Введення надзвичайного стану вкрай негативно позначиться на економіці", - сказав Фурса.

На його думку, введення додаткових обмежень для виробничих підприємств стане для них шоком і негативно позначиться на ключових галузях економіки, що своєю чергою призведе до значного падіння ВВП країни.

"Ми зробимо набагато більший шок, ніж зараз, обмеживши бізнес або, можливо, розірвавши безліч виробничих ланцюжків. І це може відбитися вже на тих галузях, які є ключовими для України щодо залучення того самого експортного виторгу. Це може вдарити в рази більше саме з українського ВВП, і як результат потім вдарить по надходженням до бюджету", - пояснив Фурса.

Нагадаємо, раніше екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що не можна вводити надзвичайний стан в Україні та зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб'є економіку і призведе до поглиблення економічної й політичної кризи.

Своєю чергою провідні економісти в спільній заяві попередили, що обмеження через карантин, які має намір посилити українська влада, спровокують кризу в економіці, призведуть до зростання безробіття й злочинності.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними держстату в Україні 9 місяців поспіль падає промислове виробництво. За даними Мінекономіки зниження ВВП України в січні 2020 року склало 0,5%.

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