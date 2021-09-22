Введена спецоперація. Машину Шефіра обстріляли: що відомо на даний момент

Машину першого помічника президента Сергія Шефіра обстріляли сьогодні під Києвом. Поліція повідомляє про 10 куль, поранений водій,.
Детальніше про напад на Шефіра - в матеріалі РБК-Україна нижче.
22 вересня біля села Лісники Київської області невідомий обстріляв машину Шефіра. В автомобілі знаходився сам Шефір і його водій. Помічник президента не постраждав, а його водій з кульовими пораненнями госпіталізований в "Феофанію".
Факт обстрілу машини Шефіра підтвердила поліція. По автомобілю випустили 10 куль, проводиться спецоперація.
В ОП заявили, що напад на Шефіра із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди.
Як повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, за фактом обстрілу машини Шефіра відкрито справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).