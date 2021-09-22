Введена спецоперація. Машину Шефіра обстріляли: що відомо на даний момент

Що сталося

22 вересня біля села Лісники Київської області невідомий обстріляв машину Шефіра. В автомобілі знаходився сам Шефір і його водій. Помічник президента не постраждав, а його водій з кульовими пораненнями госпіталізований в "Феофанію".

Що каже поліція

Факт обстрілу машини Шефіра підтвердила поліція. По автомобілю випустили 10 куль, проводиться спецоперація.

Реакція ОП

В ОП заявили, що напад на Шефіра із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди.

Відкрито справу

Як повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, за фактом обстрілу машини Шефіра відкрито справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).

Поліція опублікувала фото з місця замаху на Шефіра