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10 куль і поранений водій: поліція повідомила подробиці обстрілу машини Шефіра

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Середа 22 вересня 2021 11:31
10 куль і поранений водій: поліція повідомила подробиці обстрілу машини Шефіра Фото: у поліції повідомили подробиці замаху на Сергія Шефіра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні близько 10:00 автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли біля села Лісники. В автомобіль потрапило понад 10 куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Сьогодні, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію з розшуку зловмисників.

"Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл автомобіля був здійснений з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

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Сергій Шефір
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