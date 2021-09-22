Під Києвом обстріляли машину першого помічника президента Шефіра

Під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Поранення отримав його водій.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Зокрема, джерело підтвердило факт обстрілу машини і поранення водія. Він також уточнив, що Шефір в цей момент знаходився в автомобілі, але поранений не був.

"Шефір живий. Водій в Феофанії", - підтвердив ще один співрозмовник РБК-Україна.