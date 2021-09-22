ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом обстріляли машину першого помічника президента Шефіра

Новость на русском →
Київ, Середа 22 вересня 2021 11:22
Під Києвом обстріляли машину першого помічника президента Шефіра Фото: Сергій Шефір (УНІАН)
Автор: Олег Черниш, Мілан Лєліч

Під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Поранення отримав його водій.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Зокрема, джерело підтвердило факт обстрілу машини і поранення водія. Він також уточнив, що Шефір в цей момент знаходився в автомобілі, але поранений не був.

"Шефір живий. Водій в Феофанії", - підтвердив ще один співрозмовник РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Сергій Шефір
NEWS
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову