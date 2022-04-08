Близько 19 тисяч військових і 700 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні
Фото: Росія втратила близько 19 тисяч військових і 700 танків (facebook.com/mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19000 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 700 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 000 осіб
- танки - 700 одиниць
- бойові броньовані машини - 1891 одиниць
- артилерійські системи - 333 одиниці
- РСЗВ - 108 одиниць
- засоби ППО - 55 одиниці
- літаки - 150 одиниць
- вертольоти - 135 одиниці
- автомобільна техніка - 1361 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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