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В Індонезії почалося виверження вулкана Синабунг

Понеділок 10 серпня 2020 17:38
В Індонезії почалося виверження вулкана Синабунг
Фото: виверження вулкана Синабунг (5cek livejournal com)
Автор: РБК-Україна

Про постраждалих та загиблих не повідомляється

На індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Синабунг. Стовп попелу піднявся на висоту близько 5 кілометрів.

Про це повідомляє Sky News.

За словами співробітника наглядового поста на горі Синабунг Армена Путри, шари попелу покрили села на відстані до 19 км від вулкана.

У район виверження були направлені військові, які допомагали жителям прилеглих територій розчищати від попелу поля і вулиці.

Про загиблих або поранених в результаті виверження вулкана поки не повідомлялося.

Відзначимо, що вулкан Синабунг вперше за 400 років прокинувся у 2010 році. За ці роки він вивергався кілька разів. Найбільш трагічними були виверження у 2014 році, коли загинули 16 осіб, і у 2016 році. Тоді в результаті події загинули семеро людей. Останній раз Синабунг виявляв активність в червні минулого року.

Нагадаємо, в лютому поточного року в Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі на острові Ява.

Крім того, в Еквадорі почалося виверження вулкана Ла-Кумбре.

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