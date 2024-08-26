ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жара еще немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

Понедельник 26 августа 2024 16:08
UA EN RU
Жара еще немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 августа, в Украине ожидается переменная облачность. При этом, по сравнению с предыдущими днями, жара немного спадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в южных регионах, а также на Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит 15-20 градусов тепла, на юге страны до 23 градусов тепла. Днем ожидается +29 +34 градуса, а в Карпатах +20 +25.

Жара еще немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20 градусов, днем 29-34 градусов, в Киеве - 18-20 градусов ночью и 31-33 градуса днем.

Пожарная опасность

С 26 по 29 августа в большинстве областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением станут Львовская, Закарпатская, Волынская области, а 29 августа - также Херсонская область. Жителей предупреждают о повышенном риске возникновения пожаров и призывают быть осторожными.

Жара в Украине

На прошлой неделе в Украину вернулась жаркая погода, приведшая к росту потребления электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Атака РФ на Киев: на подступах к столице было уничтожено почти 20 дронов
Атака РФ на Киев: на подступах к столице было уничтожено почти 20 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине