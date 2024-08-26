Жара еще немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

Во вторник, 27 августа, в Украине ожидается переменная облачность. При этом, по сравнению с предыдущими днями, жара немного спадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в южных регионах, а также на Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит 15-20 градусов тепла, на юге страны до 23 градусов тепла. Днем ожидается +29 +34 градуса, а в Карпатах +20 +25.

Погода в столичном регионе

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20 градусов, днем 29-34 градусов, в Киеве - 18-20 градусов ночью и 31-33 градуса днем.

Пожарная опасность

С 26 по 29 августа в большинстве областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением станут Львовская, Закарпатская, Волынская области, а 29 августа - также Херсонская область. Жителей предупреждают о повышенном риске возникновения пожаров и призывают быть осторожными.