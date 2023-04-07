С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине

– Антон, как следует себя вести мужчине, когда к нему подходят на улице военные, желающие вручить ему повестку? Есть ли какие-нибудь общие правила?

Прежде всего, нужно выяснить, являются ли эти военные уполномоченными лицами на вручение повесток, так как повестки могут вручать только определенные лица, круг которых определен нормативными актами и законодательством об обороне.

Во-вторых, сразу снимать на видео однозначно не советую, если не уверены в противоправном поведении уполномоченных.

В-третьих, следует понимать, что задерживать и принудительно доставлять в территориальный центр комплектования вас не могут. Такими полномочиями военкомат не наделен. Исключением является только, когда лицо не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставит человека в военкомат для составления постановления. Часто на практике мы видим, что права людей нарушаются, и иногда их забирают в армию принудительно.

Проблема в том, что сама повестка не обжалуется. Даже если будет нарушена процедура или просто впишут имя этого лица, к которому обратились на улице и проверили документы – к сожалению, обжалование такой повестки не отменяет обязанности явиться в военкомат.

Надо понимать, что есть еще забронированные лица и военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации. Поэтому если хотят вручить повестку, нужно объяснить, что у вас есть основания для отсрочки. Это будет весомым аргументом. Для этого желательно иметь с собой хотя бы копию подтверждающего документа.

Из практики скажу, что с какими-то уполномоченными лицами это срабатывает: они понимают, что повестку выписывать таким людям нет смысла. Но для некоторых это не аргумент: они все равно выписывают повестку, человек идет в ТЦК, предоставляет еще раз те же документы и после этого спокойно продолжает работать и заниматься своими делами.

Фото: Забирать в ТЦК принудительно могут только если человек уже не появлялся по повестке раньше (facebook.com/gazetadp)

– А как насчет работников, на которых есть бронь – им тоже нужно носить с собой подтверждение?

Бронированием занимаются компании, где работают эти люди. Сама организация выдает работнику выписку – документ с печатью и датой о брони. Он только получает эту выписку, а все остальное делает работодатель: подает списки, занимается другими вопросами военного учета.

Работнику для получения брони ехать с какими-то документами в военкомат не нужно. Он только расписывается в специальной ведомости работодателя о том, что он эту выписку получил. Как правило, бронируют на 6 месяцев. На практике этот срок продлевается. Работнику желательно постоянно иметь хотя бы копию этого выписки с собой.

– Когда в целом человека во время мобилизации могут забрать принудительно?

Это могут сделать для составления постановления о привлечении к административной ответственности за неявку. Процедура такова: мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время. Тогда представитель территориального центра комплектования может вынести постановление – документ о штрафе в размере от 3400 до 5100 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения).

Чтобы это постановление вынести, должно присутствовать лицо, в отношении которого это дело рассматривается. В случае неявки ТЦК посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК именно с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа. То есть, задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве.

– Можно ли обжаловать принудительную доставку человека в ТЦК?

Конечно, можно и нужно обжаловать такие действия, обратившись в суд. Считаю, что здесь нужен баланс: мужчина должен самостоятельно явиться в военкомат, а не доставляться туда принудительно.

– А если к человеку подходят военные, чтобы выписать повестку, но у него нет с собой паспорта? Могут ли мужчину задержать для выяснения личности?

Сейчас во время действия военного положения нужно носить с собой паспорт – наличие документов, удостоверяющих личность, обязательно для всех. Если нет бумажного паспорта, ID-карты и даже "Дии" на телефоне, то Национальная полиция может задержать человека именно для установления его лица, у нее есть такие полномочия. Но это могут делать только представители Нацполиции: представители военкоматов такого права не имеют.

Фото: За неявку по повестке предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен (Getty Images)

Но здесь есть исключение. Есть некоторые уполномоченные комендантом лица, которые тоже могут задерживать людей, но только в комендантский час (есть два отдельных постановления, регулирующих деятельность патрулей). Патруль – это такой подвижной состав, состоящий из представителей органов полиции, представителей ТЦК. Туда даже могут входить представители Государственной пограничной службы.

Комендант – это уполномоченное лицо органа военного управления, которому предоставлены полномочия по организации и обеспечению мероприятий при введении комендантского часа. Он определяет состав патруля, осуществляющего свои полномочия именно в период действия комендантского часа. К примеру, в Киеве это время с 00.00 до 5 утра. И именно этот патруль может проверять документы и может задерживать совершивших или совершающих правонарушения лиц и доставлять их в Национальную полицию лиц. Поэтому здесь нужно учитывать важный момент, нарушает ли человек комендантский час.

– Рассылка повесток в мессенджерах – это незаконно? Недавно таким образом стали рассылать повестки в суд.

Это, конечно, незаконно. Такая рассылка не считается официальным уведомлением лица. Чтоб таковой метод работал, нужна нормативная база – разработанные и принятые нормативно-правовые акты, определяющие такой порядок. А поскольку законом такое уведомление не предусмотрено, то его применять не будут.

К концу декабря прошлого года было принято новое постановление о "Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". По нему, в частности, работодатели под личную подпись должны выдать работнику повестку на основании Распоряжения ТЦК.

В целом, постановление значительно расширяет права ТЦК запрашивать информацию о военнообязанных у государственных органов, у работодателей – почти везде. Поэтому если военным нужна будет информация, тем или иным законным способом они ее получат.

– Могут ли рассылать повестки по почте в виде бумажных писем в почтовый ящик?

Здесь зависит от того, какое это письмо. Если посылается письмо с описанием вложения, где написано, что это повестка для конкретного лица, и этот человек его лично получил, считаю, что это будет считаться подобающим способом. Ведь военкомат будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек.

Если же это простое письмо, которое бросили в почтовый ящик, нет никаких гарантий, что его получит именно тот, кому оно адресовано. Но на практике военкомат может все равно вынести постановление, наложить штраф, и уже потом человек обращается в суд, чтобы обжаловать этот штраф. Успешно оспаривает, но это не останавливает военкомат издать еще одну повестку.

– Могут ли представители военкоматов обзванивать людей, чтобы приглашать их в ТЦК? И законно ли то, что они находят личные телефоны?

Если номер человека где-то находится в свободном доступе, то получить его – не проблема. Это может быть также, если человек является физическим лицом-предпринимателем и сведения о его средствах связи внесены в единый государственный реестр (ЕГРПОУ) Министерства юстиции.

Фото: С декабря 2022 года у военкоматов есть более широкие права по запрашиванию информации о мужчинах призывного возраста (zmi.ck.ua)

Буквально с января 2023 года в наши клиенты начали поступать запросы от военкоматов с просьбой предоставить информацию о работниках мужского пола в возрасте 18-60 лет, и в одном из пунктов была просьба предоставить номер телефона.

Но такие звонки, по сути, являются только рекомендательными. Здесь важно, какой военный статус человек, которому звонят. Ведь кроме военнообязанных есть еще резервисты.

Резервисты – это те, у кого уже есть боевой опыт и кто состоит на отдельном учете. Они проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины. У резервистов уже есть мобилизационное распоряжение, и с момента объявления военного положения или в других конкретных случаях должны безотлагательно явиться в ТЦК без вручения повестки. В таких случаях военная обязанность так или иначе должна быть исполнена.