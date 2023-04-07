З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні

– Антоне, як варто себе поводити чоловіку, коли до нього підходять на вулиці військові, які хочуть вручити йому повістку? Чи є якісь загальні правила?

Найперше треба з'ясувати, чи є ці військові уповноваженими особами на вручення повісток, тому що повістки можуть вручати тільки певні особи, коло яких визначено нормативними актами та законодавством про оборону.

По-друге, одразу знімати на відео однозначно не раджу, якщо не впевнені у протиправній поведінці уповноважених осіб.

По-третє, треба розуміти, що затримувати та примусово доставляти до територіального центру комплектування вас не можуть. Такими повноваженнями військкомат не наділений. Винятком є тільки, коли особа не з'явилася на виклик за повісткою раніше, і військкомат подав спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до військкомату для складання постанови. Часто на практиці ми бачимо, що права людей порушуються, і інколи їх забирають до військоматів примусово.

Проблема полягає в тому, що сама повістка не оскаржується. Навіть якщо буде порушена процедура або просто впишуть ім'я цієї особи, до якої звернулись на вулиці та перевірили документи – на жаль оскарження такої повістки не скасовує обов’язку з’явитись до військкомату.

Треба розуміти, що є ще заброньовані особи і є військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації. Тому якщо хочуть вручити повістку, треба пояснити, що ви маєте підстави для відстрочки. Це буде вагомим аргументом. Для цього бажано мати з собою хоча б копію документа, який це підтверджує.

З практики скажу, що з якимись уповноваженими особами це спрацьовує: вони розуміють, що повістку виписувати таким людям немає сенсу. Але для деяких це не аргумент: вони все одно виписують повістку, людина йде до ТЦК, надає ще раз ті самі документи й після того спокійно далі продовжує працювати й займатися своїми справами.

Фото: Забирати до ТЦК примусово можуть лише якщо людина вже не з'являлася за повісткою раніше (facebook.com/gazetadp)

– А як щодо працівників, на яких є бронь – їм теж треба носити з собою підтвердження?

Бронюванням займаються компанії, де працюють ці особи. Сама організація видає працівнику витяг – документ з печаткою і датою про бронь. Він тільки отримує цей витяг, а все інше робить роботодавець: подає списки, займається іншими питаннями військового обліку.

Працівнику для отримання броні їхати з якимись документами до військкомату не потрібно. Він тільки розписується у спеціальній відомості роботодавця про те, що він цей витяг отримав. Як правило, бронюють на 6 місяців. На практиці цей строк продовжують. Працівнику бажано постійно мати хоча б копію цього витягу із собою.

– Коли загалом людину під час мобілізації можуть забрати примусово?

Це можуть робити для складання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку. Процедура така: чоловік отримав повістку і не з'явився по ній у встановлений час. Тоді представник територіального центру комплектування може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану).

Щоб цю постанову винести, має бути присутньою особа, щодо якої ця справа розглядається. У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК – саме з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу. Тобто затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також за інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві.

– Чи можна оскаржити примусову доставку людини до ТЦК?

Звичайно, можна і потрібно оскаржувати такі дії, звернувшись до суду. Вважаю, що тут потрібен баланс: чоловік має самостійно з'явитися у військкомат, а не доставлятися туди примусово.

– А якщо до людини підходять військові, щоб виписати повістку, але у неї немає із собою паспорта? Чи можуть чоловіка затримати для з'ясування особи?

Зараз під час дії воєнного стану треба носити із собою паспорт – наявність документів, які посвідчують особу, обов'язкова для всіх. Якщо немає паперового паспорта, ID-картки й навіть "Дії" на телефоні, то Національна поліція може затримати людину саме для встановлення її особи, у неї є такі повноваження. Але це можуть робити тільки представники Нацполіції: представники військкоматів такого права не мають.

Фото: За неявку по повістці передбачений штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (Getty Images)

Але тут є виключення. Є певні уповноважені комендантом особи, які теж можуть затримувати людей, але тільки в комендантську годину (є дві окремі постанови, які регулюють діяльність патрулів). Патруль – це такий рухомий склад, який складається з представників органів поліції, представників ТЦК. Туди навіть можуть входити представники Державної прикордонної служби.

Комендант – це уповноважена особа органу військового управління, якій надано повноваження щодо організації та забезпечення заходів під час запровадження комендантської години. Він визначає склад патруля, який здійснює свої повноваження саме в період дії комендантської години. Наприклад, в Києві це час з 00.00 до 5 ранку. І саме цей патруль може перевіряти документи й може затримувати осіб які вчинили або вчиняють правопорушення і доставляти їх до Національної поліції осіб. Тому тут треба враховувати важливий момент, чи порушує людина комендантську годину.

– Розсилка повісток у месенджерах – це незаконно? Недавно таким чином почали розсилати повістки до суду.

Це, звичайно, незаконно. Така розсилка не вважається офіційним повідомленням особи. Щоб такий спосіб працював, потрібна нормативна база – розроблені та прийняті нормативно-правові акти, які визначають такий порядок. А оскільки законом таке оповіщення не передбачене, то його застосовувати й не будуть.

Під кінець грудня минулого року була прийнята нова постанова про “Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”. За нею зокрема роботодавці під особистий підпис мають видати працівнику повістку на підставі Розпорядження ТЦК.

Загалом постанова значно розширює права ТЦК запитувати інформацію про військовозобов'язаних у державних органів, у роботодавців – майже скрізь. Тому якщо військовим потрібна буде інформація, у той чи інший законний спосіб вони її отримають.

– Чи можуть розсилати повістки поштою у вигляді паперових листів у поштову скриньку?

Тут залежить від того, який це лист. Якщо надсилається лист з описом вкладення, де написано, що це повістка для конкретної особи, і ця людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом. Адже військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина.

Якщо ж це простий лист, який кинули у поштову скриньку, немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Але на практиці військкомат може все одно винести постанову, накласти штраф, і вже потім людина звертається до суду, щоб цей штраф оскаржити. Успішно оскаржує, але це не зупиняє військкомат видати ще одну повістку.

– Чи можуть представники військкоматів обдзвонювати людей, щоб запрошувати їх до ТЦК? І чи законно те, що вони знаходять десь особисті телефони?

Якщо номер людини десь є у вільному доступі, то дістати його – не проблема. Це може бути також, якщо людина є фізичною особою-підприємцем і відомості про його засоби зв'язку внесені до єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ) Міністерства юстиції.

Фото: З грудня 2022 року військкомати мають більш широкі права щодо запитування інформації про чоловіків призовного віку (zmi.ck.ua)

Буквально з січня 2023 року до наших клієнтів почали надходити запити від військкоматів із проханням надати інформацію про працівників чоловічої статі віком 18-60 років, і в одному з пунктів було прохання надати номер телефону.

Але такі дзвінки по суті є тільки рекомендаційними. Тут важливо, який військовий статус має людина, якій дзвонять. Бо крім військовозобов'язаних є ще резервісти.

Резервісти – це ті, хто вже має бойовий досвід і перебуває на окремому обліку. Вони проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України. Резервісти вже мають мобілізаційне розпорядження, і з моменту оголошення воєнного стану або в інших конкретних випадках мають невідкладно з'явитись до ТЦК без вручення повістки. У таких випадках військовий обов'язок так чи інакше має бути виконано.