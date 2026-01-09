Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери

Ситуация в Гуляйполе остается одной из самых сложных на фронте. В городе продолжаются бои, противник ежедневно теряет до 300 человек.
Более подробно о ситуации в Гуляйполе в материале РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.
Главное:
Город Гуляйполе находится в Запорожской области и остается одной из ключевых точек южного фронта. Он расположен на направлении возможного движения российских войск в сторону Орехова и Запорожья, а также вблизи важных логистических маршрутов. Спикер Сил обороны юга рассказал РБК-Украина о ситуации в городе.
В Гуляйполе большая "серая зона", много разрушений и очень мало мест, где можно держать оборону. Поэтому там продолжаются такие бои: например, штурмовая группа идет, проводит штурмовые действия, пытается пройти на определенное расстояние - и украинские военные ее уничтожают.
Такая же ситуация и с операциями Сил обороны: "когда проводим поисково-ударные или штурмовые действия: проходим определенное расстояние, закрепляемся в каком-то объекте, пытаемся подвести группу закрепления. Но враг не дает нам закрепиться в определенных зданиях, улицах, кварталах".
Волошин отметил, что украинские штурмовые группы есть во всех частях города - так же, как и российские.
Россияне заходят в северо-западную, и в юго-западную части города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления.
"Кроме того, противник действует не только в самом Гуляйполе - он пытается охватить город с севера и с юга. Продолжаются бои и за железнодорожную станцию Гуляйполе, которая расположена в окрестностях города. Так же жестокие бои идут на северных окраинах - в населенных пунктах Зеленое и Варваровка", - уточнил Волошин.
"Ежедневно мы фиксируем примерно 20-25 боевых столкновений в самом Гуляйполе и еще до десятка или двух десятков - на окраинах, в этих населенных пунктах", - отметил спикер Сил обороны юга, добавив, что 5 января было зафиксировано 64 боевых столкновений - больше, чем на Покровском направлении.
Кроме того, враг применяет авиацию - удары корректируемыми авиабомбами по Гуляйполю и окружающим населенным пунктам.
Российская армия, несмотря на большие потери, продолжает активные штурмовые действия. По словам Волошина, ежедневно они там теряют примерно 250-300 человек.
"За последний месяц года (декабрь 2025, - ред.) на юге в целом противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% - именно на Гуляйполе", - отметил он.
Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, которые штурмуют Гуляйполе. Для этого снимал подразделения с других направлений, чтобы провести закрепление.
"Бои продолжаются и на окраинах, и в центре. Боевые столкновения могут длиться 45-50 минут. Фактически - 25 боестолкновений за день. Постоянно все гремит, стреляет: одни идут штурмовать, другие идут штурмовать. Работают дроны, артиллерия", - сообщил Волошин в комментарии РБК-Украина.
Россияне пытаются зайти в центр города, но не могут там удержаться, поэтому обходят через близлежащие населенные пункты.
Кроме того, противник продолжает использовать тактику "малых групп", в частности пускает штурмовые группы по три-четыре человека, которые идут с РЭБом, под прикрытием дронов и артиллерии.
"Противник применяет тактику "малых групп", но волна за волной, чтобы не дать нам подтянуть пополнение и боеприпасы. Поэтому иногда приходится отходить с отдельных позиций", - добавил спикер.
Гуляйполе является плацдармом для наступательных действий на Запорожье. Эту инфорацию подтверждают и в Силах обороны: "Если двигаться в направлении Запорожья, оставить за собой такой укрепленный город, как Гуляйполе, противник не может. Это укрепленный район, поэтому он вынужден его штурмовать".
В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны юга также сообщил, что россияне начали использовать на направлении термобарические гранаты, а именно их подразделения беспилотных систем.
"По данным разведки, противник начал получать подразделения БПЛА-бомбардировщиков и ручные термобарические гранаты для сбросов с дронов.
Если продолжается обстрел и наши прячутся в укрытиях или блиндажах, они планируют применять термобары. Ранее мы с таким здесь не сталкивались, но разведка подтверждает, что они их уже получают и планируют использовать", - отметил он.
РБК-Украина ранее писало, что армия РФ сосредоточила основное внимание на Гуляйпольском и Каменском направлениях фронта. Глава Запорожской ОГА тогда отметил, что угроза Запорожью продолжается все годы.
Напомним, что российским подразделениям удалось зайти в Гуляйполе в Запорожской области, однако Силы обороны остаются в городе и продолжают оборону.