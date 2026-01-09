Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери

Главное:

город почти разрушен и является большой "серой зоной",

Силы обороны Украины продолжают держать город,

россияне штурмуют волнами, имея ежедневно до 300 своих погибших солдат,

группы БПЛА противника готовятся использовать термобарические гранаты,

за декабрь 2025 года противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% - именно на Гуляйполе.

Город Гуляйполе находится в Запорожской области и остается одной из ключевых точек южного фронта. Он расположен на направлении возможного движения российских войск в сторону Орехова и Запорожья, а также вблизи важных логистических маршрутов. Спикер Сил обороны юга рассказал РБК-Украина о ситуации в городе.

Большая "серая зона"

В Гуляйполе большая "серая зона", много разрушений и очень мало мест, где можно держать оборону. Поэтому там продолжаются такие бои: например, штурмовая группа идет, проводит штурмовые действия, пытается пройти на определенное расстояние - и украинские военные ее уничтожают.

Такая же ситуация и с операциями Сил обороны: "когда проводим поисково-ударные или штурмовые действия: проходим определенное расстояние, закрепляемся в каком-то объекте, пытаемся подвести группу закрепления. Но враг не дает нам закрепиться в определенных зданиях, улицах, кварталах".

Волошин отметил, что украинские штурмовые группы есть во всех частях города - так же, как и российские.

Бои происходят как в городе, так и в окрестностях Гуляйполя

Россияне заходят в северо-западную, и в юго-западную части города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления.

"Кроме того, противник действует не только в самом Гуляйполе - он пытается охватить город с севера и с юга. Продолжаются бои и за железнодорожную станцию Гуляйполе, которая расположена в окрестностях города. Так же жестокие бои идут на северных окраинах - в населенных пунктах Зеленое и Варваровка", - уточнил Волошин.

Об интенсивности боев и потерях РФ в Гуляйполе

"Ежедневно мы фиксируем примерно 20-25 боевых столкновений в самом Гуляйполе и еще до десятка или двух десятков - на окраинах, в этих населенных пунктах", - отметил спикер Сил обороны юга, добавив, что 5 января было зафиксировано 64 боевых столкновений - больше, чем на Покровском направлении.

Кроме того, враг применяет авиацию - удары корректируемыми авиабомбами по Гуляйполю и окружающим населенным пунктам.

Российская армия, несмотря на большие потери, продолжает активные штурмовые действия. По словам Волошина, ежедневно они там теряют примерно 250-300 человек.

"За последний месяц года (декабрь 2025, - ред.) на юге в целом противник потерял более 10 тысяч человек, и из них около 70% - именно на Гуляйполе", - отметил он.

Противник уже дважды менял состав сил и средств бригад и подразделений, которые штурмуют Гуляйполе. Для этого снимал подразделения с других направлений, чтобы провести закрепление.

О тактике россиян в Гуляйполе

"Бои продолжаются и на окраинах, и в центре. Боевые столкновения могут длиться 45-50 минут. Фактически - 25 боестолкновений за день. Постоянно все гремит, стреляет: одни идут штурмовать, другие идут штурмовать. Работают дроны, артиллерия", - сообщил Волошин в комментарии РБК-Украина.

Россияне пытаются зайти в центр города, но не могут там удержаться, поэтому обходят через близлежащие населенные пункты.

Кроме того, противник продолжает использовать тактику "малых групп", в частности пускает штурмовые группы по три-четыре человека, которые идут с РЭБом, под прикрытием дронов и артиллерии.

"Противник применяет тактику "малых групп", но волна за волной, чтобы не дать нам подтянуть пополнение и боеприпасы. Поэтому иногда приходится отходить с отдельных позиций", - добавил спикер.

Почему враг стремится взять Гуляйполе

Гуляйполе является плацдармом для наступательных действий на Запорожье. Эту инфорацию подтверждают и в Силах обороны: "Если двигаться в направлении Запорожья, оставить за собой такой укрепленный город, как Гуляйполе, противник не может. Это укрепленный район, поэтому он вынужден его штурмовать".

О новых угрозах

В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны юга также сообщил, что россияне начали использовать на направлении термобарические гранаты, а именно их подразделения беспилотных систем.

"По данным разведки, противник начал получать подразделения БПЛА-бомбардировщиков и ручные термобарические гранаты для сбросов с дронов.

Если продолжается обстрел и наши прячутся в укрытиях или блиндажах, они планируют применять термобары. Ранее мы с таким здесь не сталкивались, но разведка подтверждает, что они их уже получают и планируют использовать", - отметил он.