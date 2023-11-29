Уличные бои в Авдеевке в ближайшее время возможны или нет: оценка экспертов

Отмечается, что российские захватчики атакуют Авдеевку из трех направлений. Известно, что некоторые группы захватчиков пытаются проникнуть на территорию коксохимического завода. Они уже продвинулись в районе фильтровальной станции, а также на южной промзоне, заняв район Ясиноватского переулка и станции Ясиноватая-2.

скриншот (deepstatemap.live)

События на южной промзоне могут развиваться быстро и непредсказуемо. Еще со времен АТО там был обустроен укрепрайон, с февраля 2022 он защищал Авдеевку. Но за полтора года оккупанты разбили его артиллерией.

За промзоной открывается частный сектор Авдеевки. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, не факт, что в ближайшее время начнутся уличные бои в Авдеевке.

"Разместившись в "промке", они будут, мягко говоря, как на ладони. Не исключаю, что мы будем держать их на этой ладони, чтобы планомерно уничтожать силы, которые будут прорываться в застройку. Вопрос в другом: можно ли называть это падением "промки" или это ловушка для того, чтобы россияне разместились на ней и "терпели" дальше", - объяснил он.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что для оккупантов важно как можно быстрее захватить Авдеевку. Даже ценой других направлений на востоке Украины.

"Сомневаюсь, что у них получится это в ближайшее время. Стоит ли задача взять город до президентских выборов в России? Для поднятия духа "победобесия" они готовы использовать все, даже если возьмут лишь три фонарных столба", - сказал Мусиенко.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Оно стало самым масштабным с 2014 года. Главная цель захватчиков - окружить, а затем захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Ранее в сети сообщили, что россияне имеют частичные успехи в районе Авдеевки. Британская разведка подтверждает это, отмечая, что с октября российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.