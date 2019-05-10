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Екс-гравець "Динамо" Вукоєвич очолив юнацьку збірну Хорватії

Новини » Спорт    10.05.2019 - 18:16
Екс-гравець "Динамо" Вукоєвич очолив юнацьку збірну Хорватії
Фото: Огнен Вукоєвич (hns-cff.hr)

Це перший досвід тренерської роботи для 35-річного хорвата

Колишній гравець київського "Динамо" Огнен Вукоєвич став головний тренером збірної Хорватії U-20 замість відправленого у відставку Роберта Ярні. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу Хорватії.

Це перший досвід тренерської роботи для 35-річного хорвата. Під час ЧС-2018 в Росії він був у делегації збірної Хорватії.

Вукоєвич завершив кар'єру футболіста у 2017 році. Він виступав за "Динамо" з 2008 по 2015 рік, зігравши за цей час 217 матчів у всіх турнірах і забив 16 голів.

У складі київського клубу він один раз ставав чемпіоном України, раз виграв Кубок і ще два - Суперкубок країни.

Хорват обійняв посаду менеджера в київському клубі з країн Балканського регіону, Східної та Центральної Європи. Чи продовжить він працювати в структурі селекційного відділу "Динамо", поки не повідомляється.

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