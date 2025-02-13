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Углеродная бомба. Как осушение торфяников ускоряет изменение климата

Украина, Четверг 13 февраля 2025 10:50
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Углеродная бомба. Как осушение торфяников ускоряет изменение климата Фото: Осушение торфяников (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Мировые торфяники, несмотря на их ключевую роль в хранении углерода и борьбе с изменением климата, остаются практически без защиты. Их разрушение приводит к колоссальным выбросам CO2, сравнимым с загрязнением крупнейших стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Исследование показало, что мировые торфяники остаются практически без защиты, несмотря на их ключевую роль в борьбе с изменением климата. Эти экосистемы занимают всего 3% поверхности Земли, но содержат больше углерода, чем все леса планеты.

Однако их осушение и разрушение приводят к выбросам углекислого газа, сопоставимым с загрязнением от крупнейших стран-промышленников.

Фермерские хозяйства и добывающая промышленность активно осушают торфяники, высвобождая углерод, который накапливался там в течение тысячелетий.

Если бы выбросы от разрушенных торфяников учитывались отдельно, они сделали бы эту экосистему четвертым по величине загрязнителем мира после Китая, США и Индии.

Первая глобальная оценка охраны торфяников выявила тревожную картину: только 17% этих территорий находятся в охраняемых зонах. Это значительно меньше, чем у тропических лесов (38%) и мангровых зарослей (42%).

Наибольшее количество торфяников сосредоточено в Канаде, России и Индонезии, однако уровень их защиты там даже ниже мирового среднего.

Более высокий процент охраняемых территорий наблюдается в США и Бразилии, но исследователи предупреждают, что формальный статус не всегда означает реальную защиту на местах.

Ученые говорят, что углерод в торфяниках накапливался в течение сотен или даже тысяч лет, и его невозможно восстановить во временных рамках, соответствующих мерам борьбы с изменением климата. Именно поэтому торфяники иногда называют "углеродной бомбой" - если их начать разрушать, выбросы будут продолжаться, и этот углерод уже не удастся вернуть обратно.

Почему торфяники важны

Кроме хранения углерода, эти экосистемы выполняют критически важные функции:

  • Задерживают влагу, предотвращая засухи и наводнения.
  • Служат домом для множества редких растений, птиц и насекомых.
  • Являются одним из самых эффективных природных решений для борьбы с изменением климата.

Ученые подчеркивают, что восстановление торфяников - это экономически выгодный способ сокращения выбросов CO2. Четверть из них расположена на землях коренных народов, которые доказали, что могут сохранять экосистемы в лучшем состоянии.

Что делать дальше

Для спасения торфяников эксперты предлагают:

  • Расширение охраняемых территорий и улучшение их финансирования.
  • Усиление природоохранных законов, ограничивающих разрушительную эксплуатацию земель.
  • Улучшение прав на землю для коренных народов.
  • Включение защиты торфяников в национальные климатические стратегии, что должно стать приоритетом уже в 2025 году.

Торфяники остаются одними из самых недооцененных природных экосистем. Их сохранение может стать ключом к замедлению климатического кризиса, но без срочных действий эти углеродные хранилища рискуют превратиться в источник еще больших выбросов в атмосферу.

Напомним, что причиной пожаров в Украине является пересушивание торфяников из-за отсутствия дождей, так и поджоги сухой растительности, взрывы во время боевых действий и лесные пожары. Ликвидировать такие возгорания крайне сложно из-за длительного тления торфа под землей.

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