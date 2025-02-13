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Вуглецева бомба. Як осушення торфовища прискорює зміну клімату

Україна, Четвер 13 лютого 2025 10:50
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Вуглецева бомба. Як осушення торфовища прискорює зміну клімату Фото: Осушення торфовища (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Світові торфовища, незважаючи на їхню ключову роль у зберіганні вуглецю і боротьбі зі зміною клімату, залишаються практично без захисту. Їхнє руйнування призводить до колосальних викидів CO2, які можна порівняти із забрудненням найбільших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дослідження показало, що світові торфовища залишаються практично без захисту, незважаючи на їхню ключову роль у боротьбі зі зміною клімату. Ці екосистеми займають лише 3% поверхні Землі, але містять більше вуглецю, ніж усі ліси планети.

Однак їхнє осушення і руйнування призводять до викидів вуглекислого газу, порівнянних із забрудненням від найбільших країн-промисловців.

Фермерські господарства та видобувна промисловість активно осушують торфовища, вивільняючи вуглець, який накопичувався там протягом тисячоліть.

Якби викиди від зруйнованих торфовищ враховувалися окремо, вони зробили б цю екосистему четвертим за величиною забруднювачем світу після Китаю, США та Індії.

Перша глобальна оцінка охорони торфовищ виявила тривожну картину: лише 17% цих територій перебувають в охоронюваних зонах. Це значно менше, ніж у тропічних лісів (38%) і мангрових заростей (42%).

Найбільша кількість торфовищ зосереджена в Канаді, Росії та Індонезії, проте рівень їхнього захисту там навіть нижчий за світовий середній.

Вищий відсоток територій, що охороняються, спостерігається у США та Бразилії, але дослідники попереджають, що формальний статус не завжди означає реальний захист на місцях.

Вчені кажуть, що вуглець у торф'яниках накопичувався протягом сотень або навіть тисяч років, і його неможливо відновити у часових межах, що відповідають заходам боротьби зі зміною клімату. Саме тому торф'яники іноді називають "вуглецевою бомбою" - якщо їх почати руйнувати, викиди триватимуть, і цей вуглець вже не вдасться повернути назад.

Чому торфовища важливі

Крім зберігання вуглецю, ці екосистеми виконують критично важливі функції:

  • Затримують вологу, запобігаючи посухам і повеням.
  • Слугують домівкою для безлічі рідкісних рослин, птахів і комах.
  • Є одним із найефективніших природних рішень для боротьби зі зміною клімату.

Вчені підкреслюють, що відновлення торфовищ - це економічно вигідний спосіб скорочення викидів CO2. Чверть із них розташована на землях корінних народів, які довели, що можуть зберігати екосистеми в кращому стані.

Що робити далі

Для порятунку торфовищ експерти пропонують:

  • Розширення територій, що охороняються, та покращення їхнього фінансування.
  • Посилення природоохоронних законів, що обмежують руйнівну експлуатацію земель.
  • Поліпшення прав на землю для корінних народів.
  • Включення захисту торфовищ до національних кліматичних стратегій, що повинно стати пріоритетом вже у 2025 році.

Торфовища залишаються одними з найбільш недооцінених природних екосистем. Їхнє збереження може стати ключем до сповільнення кліматичної кризи, але без термінових дій ці вуглецеві сховища ризикують перетворитися на джерело ще більших викидів в атмосферу.

Нагадаємо, що причиною пожеж в Україні є пересушення торфовищ через відсутність дощів, так і підпали сухої рослинності, вибухи під час бойових дій та лісові пожежі. Ліквідувати такі загоряння вкрай складно через тривале тління торфу під землею.

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