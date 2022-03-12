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Сербія не має наміру вступати в НАТО, - Вучич

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Белград, Субота 12 березня 2022 15:47
Сербія не має наміру вступати в НАТО, - Вучич Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу. За його словами, у країни є армія, яка зможе захистити населення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання "Новини".

"Деякі наші опоненти кажуть, що ми повинні вступити в НАТО. І моя їм відповідь, що ми не повинні вступати в НАТО, тому що у нас є своя армія, яка охороняє нашу країну і небо", - заявив Вучич.

Нагадаємо, у вересні минулого року ситуація на кордоні між Косово і Сербією загострилася, коли сотні косовських поліцейських зайняли КПП "Ярине" і "Брняк" і почали примусово знімати сербські номери з автомобілів, змінюючи їх на косовські і стягуючи мито в 5 євро.

В результаті косовські серби протягом декількох днів протестували на пунктах пропуску, а Сербія привела армію в підвищену боєготовність, критикуючи "окупацію" Північного Косова приштинською поліцією.

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