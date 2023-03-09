Совет ЕС предварительно одобрил безвиз с Косовом

Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов. Но еще нужна ратификация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ведомстве подчеркивают, что безвизовый режим даст возможность владельцам косовских паспортов находиться на территории стран ЕС в течение 180-дневного периода без необходимости получать визу.

Такое нововведение начнет действовать с момента вступления в силу Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) или с 1 января 2024 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

"Новые правила теперь должны быть приняты Европейским парламентом, прежде чем они будут подписаны и опубликованы в официальном журнале ЕС", - добавляют в Совете.