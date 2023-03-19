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Сербия и Косово согласовали план действий для нормализации отношений, - Боррель

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Воскресенье 19 марта 2023 01:09
Сербия и Косово согласовали план действий для нормализации отношений, - Боррель Фото: Сербия и Косово согласовали план действий по нормализации отношений (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Константин Широкун

Косово и Сербия согласовали план действий на пути к нормализации отношений между двумя странами в присутствии представителей Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства оперативно и добросовестно", - заявил Боррель.

По его словам, первым шагом процесса нормализации отношений Приштины и Белграда должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов. Но еще нужна ратификация документа.

Также напомним, ранее стало известно, что лидеры Косово и Сербии поддержали соглашение о перемещении граждан по внутренним паспортам.

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Косово Жозеп Боррель Сербия
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