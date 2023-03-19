Сербия и Косово согласовали план действий для нормализации отношений, - Боррель

Фото: Сербия и Косово согласовали план действий по нормализации отношений (twitter.com/JosepBorrellF)

Косово и Сербия согласовали план действий на пути к нормализации отношений между двумя странами в присутствии представителей Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.