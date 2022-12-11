Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

По информации издания, заседание пройдет сегодня, 11 декабря, в 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому).

RTS отмечает, что такое решение глава государства принял после того, как премьер Косово Альбин Курти якобы пригрозил "принять все меры" для того, чтобы снять баррикады, которые сербы установили на севере частично признанного государства.