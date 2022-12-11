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Вучич скликав засідання Ради нацбезпеки через загострення у Косові, - ЗМІ

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Александар Вучич вирішив скликати засідання Ради національної безпеки на фоні загострення у Косові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

За інформацією видання, засідання пройде сьогодні, 11 грудня, о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

RTS зазначає, що таке рішення глава держави ухвалив після того, як прем'єр Косово Альбін Курті нібито пригрозив "вжити всіх заходів" для того, щоб зняти барикади, які серби встановили на півночі частково визнаної держави.

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася нова ескалація за участю сербів. Вони встановили на дорогах регіону барикади після того, як косовська поліція затримала екс-правоохоронця сербського походження.

Уже сьогодні, 11 грудня, Курті закликав місію НАТО в Косові усунути всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування.

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