Вучич в Москве заверил, что Сербия "останется на европейском пути"

В своей речи сербский президент прокомментировал призыв европейского блока к лидерам стран ЕС воздержаться от визита в страну-агрессора в РФ, которая продолжает захватническую войну против Украины.

Вучич в этом контексте в разговоре с представителями сербского телевидения заявил, что не беспокоится о том, что "кто-то другой в мире подумает или скажет" относительно его визита в Москву.

Также президент Сербии рассказал, что его не пугает возможное "наказание" со стороны ЕС из-за игнорирования соответствующего призыва.

"Меня выбрал сербский народ, меня выбрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где-либо еще", - цитирует слова Вучича российское пропагандистское агентство ТАСС.

Также он выразил уверенность, говоря о Евросоюзе, что Сербия "останется на европейском пути".

Визит Вучича в Москву по приглашению Путина

Напомним, президент Сербии Александар Вучич решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас подчеркнула, что блок не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в РФ.

Несмотря на это Вучич не передумал и все равно решил отправиться в Москву, поскольку он "дал слово Путину".

По данным СМИ, добраться до столицы страны-агрессора на "Парад победы" Вучичу было не легко - путешествие обошлось не без приключений. Так, самолет сербского президента на некоторое время застрял в Баку.

Добавим, сербская пресса также писала, что сразу приземлиться в Москве Вучич также не смог, поскольку ранее в местных аэропортах был объявлен "план Килим" якобы из-за дроновой опасности.