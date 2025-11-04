Вучич хочет перенести парламентские выборы в Сербии, - Financial Times

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести досрочные парламентские выборы.

Инициатива рассматривается как попытка преодолеть политическое напряжение, усилившееся после недавних массовых антиправительственных акций.

Протесты, охватившие Белград и другие города, стали крупнейшими в стране за последние годы.

Как отмечает издание, досрочные выборы могут состояться раньше запланированного срока — до декабря 2027 года.

Окончательная дата пока не определена, однако, по данным сербских СМИ, власти намерены провести консультации с парламентом и избирательной комиссией, чтобы согласовать возможный график.

Политические аналитики считают, что предложение Вучича направлено на сохранение контроля над ситуацией и предотвращение дальнейшей эскалации протестных настроений.

По их мнению, перенос выборов может дать правящей партии возможность укрепить позиции и снизить общественное недовольство.

Напряжение в Сербии растет с весны, когда начались регулярные демонстрации с требованиями отставки правительства и проведения реформ.

Протестующие обвиняют власти в ограничении свободы слова, политическом давлении на СМИ и злоупотреблении административными ресурсами.

Среди основных требований оппозиции — проведение честных выборов, обеспечение равных условий для всех партий и создание независимых наблюдательных комиссий.

При этом официальные лица подчеркивают, что готовы к диалогу и считают досрочные выборы "демократическим инструментом для обновления общественного доверия".

Ожидается, что точное решение о дате выборов будет принято после консультаций с лидерами парламентских фракций в ближайшие недели.