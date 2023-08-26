RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Третий раз уничтожили тыловой танковый полк. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" продолжают уничтожать врага на фронте. Настойчиво добивают третий танковый полк россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Спецназовцы уже "закрыли" 2 полка на своем счету и добивают третий. 

Результаты их работы можно увидеть на видео.

Потери России в войне

Согласно обновленным данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, 25 августа, наши воины уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-террорист потеряла около 260 270 единиц личного состава.

Между тем, военные показали процесс уничтожения российского склада с боеприпасами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в Украине