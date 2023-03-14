Третий раз за сутки. Во всех областях Украины снова воздушная тревога

В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Это уже в третий раз за сегодняшние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:35

Об угрозе воздуха предупредили в 14:30. Тревогу объявили во всех областях Украины.

В Украине объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, она прошла без инцидентов.

Напомним, первую воздушную тревогу объявили с утра в северных, восточных, южных и части центральных областей.

Позже стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, выпустив 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Их удалось сбить, но обломки повредили детский сад и дома.

Вторая воздушная тревога прозвучала в Украине в 13:30. К счастью, она окончилась без инцидентов.

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