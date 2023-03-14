В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: во всех областях объявили воздушную тревогу (Getty Images)

В Украине второй раз за сегодняшний день объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 13:33 В Украине объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, информации о "прилетах" не было. Масштабная воздушная тревога в регионах Украины была объявлена в 13:00. Некоторые мониторинговые группы сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10