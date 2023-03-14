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В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

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Украина, Вторник 14 марта 2023 13:12
В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу Фото: во всех областях объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине второй раз за сегодняшний день объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 13:33

В Украине объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, информации о "прилетах" не было.

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

Масштабная воздушная тревога в регионах Украины была объявлена в 13:00.

Некоторые мониторинговые группы сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли воздушную тревогу в северных, восточных, южных и части центральных областей.

В сети сообщали о работе ПВО в Одесской области, однако официально подтверждения власти не предоставляли.

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