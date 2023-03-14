В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. РФ подняла в воздух авиацию
В Киеве, северных и южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Известно об активности российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено в 11:12
В Киеве и других областях пошли отбои воздушной тревоги.
Обновлено в 11:05
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечает, что оккупанты пытаются выведать ПВО.
"Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, - скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают", - написал Ким в Telegram.
Обновлено в 10:58
В Николаевской и Кировоградской областях снова объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщают, что российские самолеты вернулись в зону пуска.
Обновлено в 10:52
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги.
Обновлено в 10:30
Воздушная тревога охватила восточные и часть центральных областей Украины.
Обновлено в 10:25
В Одесской области сообщают о взрывах. В сети отмечают, что работает противовоздушная оборона.
Воздушная тревога на севере нашей страны была объявлена в 10:05. Об угрозе с воздуха предупредили жителей столицы, Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Позже воздушную тревогу также объявили на юге Украины.
Мониторинговые группы отмечают, что зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31БМ, Су-24МР и Су-34. Потому украинцев призывали не игнорировать сигналы тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:18
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть попадания в многоквартирные дома. Известно, что в результате атаки пострадавшие и погибшие.
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