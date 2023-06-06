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Кабмин значительно упростил оформление паспортов

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Вторник 06 июня 2023 16:29
Кабмин значительно упростил оформление паспортов Фото: Кабмин значительно упростил оформление паспортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы смогут оформлять паспорта по упрощенной процедуре. Кабмин принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно нововведениям, Государственная миграционная служба, ее территориальные органы, зарубежные дипломатические учреждения получат доступ к Госреестру актов гражданского состояния граждан.

"Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения в форме выписки из этого реестра", - уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказывают, что принятая инициатива позволит украинцам, которые въезжают на территорию нашей страны с временно оккупированных территорий через третьи государства, быстрее восстановить паспортные документы.

"Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов", - рассказали в ведомстве.

Получение паспорта Украины за границей

Отметим, что ранее власти Украины дали возможность получить паспорт в нескольких странах Евросоюза и Турции.

Государственная миграционная служба уже запустила соответствующие сервисы.

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