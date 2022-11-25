Потери России уже перевалили за 86 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Фото: потери России уже перевалили за 86 тысяч военных убитыми (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 86 150 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 25 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 86 150 (+430) человек ликвидировано,
- танков - 2899 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5844 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1895 (+6) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1553 (+6),
- крылатых ракет - 531 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4404 (+4) ед,
- специальной техники - 163 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Украины остается самая сложная ситуация, поскольку россияне применяют там все виды вооружения. Впрочем, на некоторых участках фронта враг значительно снизил свою интенсивность из-за погодных условий.
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