Втрати Росії вже перевалили за 86 000 військових вбитими: нові дані Генштабу
Фото: втрати Росії вже перевалили за 86 тисяч військових убитими (Getty Images)
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 2899 (+1) од.,
- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.,
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,
- спеціальної техніки - 163 (+2).
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сході України залишається найскладніша ситуація, оскільки росіяни застосовують там усі види озброєння. Втім, на деяких ділянках фронту ворог значно знизив свою інтенсивність через погодні умови.
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