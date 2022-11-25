Втрати Росії вже перевалили за 86 000 військових вбитими: нові дані Генштабу

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сході України залишається найскладніша ситуація, оскільки росіяни застосовують там усі види озброєння. Втім, на деяких ділянках фронту ворог значно знизив свою інтенсивність через погодні умови.

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