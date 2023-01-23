Потери России в войне против Украины: BBC узнало возможное число убитых оккупантов

Десятки тысяч российских солдат погибли в войне против Украины. При этом число общих потерь уже могло перевалить за сотню тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC .

Общие потери

Как отмечает издание, согласно поименному списку потерь российских войск, который составили журналисты, по состоянию на 23 января удалось подтвердить информацию о 12 225 убитых солдат и офицеров. При этом в последнее время резко выросло число ликвидированных заключенных и мобилизованных.

В BBC подчеркнули, что эта цифра не отражает реальный уровень потерь РФ, список может содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем в действительности было захоронено в России.

"Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 110 000 человек", - отмечают в издании.

Потери среди мобилизованных и заключенных

Журналисты из открытых российских источников узнали о смерти 800 мобилизованных российских военных. В это число входит 87 солдат, которые были ликвидированы во время удара украинских защитников по ПТУ в Макеевке.

Интересно, что, согласно спискам BBC, в зоне проведения боевых действий в Украине погиб 751 солдат, а на территории России - еще 49. Они умерли “из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем”.

"Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус", - отмечает издание.

При этом в войне против Украины наблюдается большое количество убитых среди заключенных, которые вступили в ряды ЧВК “Вагнера”. Еще в начале ноября в списки погибших были внесены 50 имен уголовников, которые участвовали в боевых действиях, но к концу января были установлены имена 450 осужденных. И их число постоянно увеличивается.

Многие преступники были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, добавляет BBC. Так, в Украине в начале января ликвидировали главу банды киллеров Андрея Бережных, который был виновен в ряде громких убийств.

Потери среди офицеров

По информации BBC, из установленных 12 225 ликидированных военных РФ, 1627 человек, то есть почти 15%, - это офицеры. При этом среди погибших четыре генерала и 52 полковника.

Издание уточняет, что очень высокая доля потерь среди офицеров спецназа, как в Главном разведывательном управлении, так и в Росгвардии.

"Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 год)", - добавляет BBC.