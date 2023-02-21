Пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев"
Украинские бойцы продолжают отбивать многочисленные атаки окупантов под Бахмутом в Донецкой области. Огнем из минометов и стрелкового оружия удалось ликвидировать 4 "вагнеровцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера противник активно обстреливал позиции наших защитников по танкам, артиллерии и минометам. Впоследствии начал "мясные атаки" малыми группами, а с наступлением темноты - более многочисленными отрядами наемников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники мужественно отражали наступательные волны врага, пытавшегося прорвать нашу оборону. Из стрелкового оружия и минометов оккупантам нанесли урон и они отступили.
"Четверо "вагнеровцев" закрепились в здании и обстреливали фланг опорного пункта охранников границы. Пограничники ликвидировали наемников, забросав их гранатами. Другие потери врага дознаются", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что украинские бойцы Нацгвардии уничтожили еще одну группу оккупантов в Бахмуте Донецкой области. В результате ударов ликвидировано 18 россиян.
На востоке Украины продолжают упорные боевые действия. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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