Десантники отбили атаку РФ под Марьинкой и уничтожили две БМП оккупантов (видео)
Украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Десантники 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВС Украины успешно отбивают атаки противника под Марьинкой. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и повреждена не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.
"Ранее поврежденная БМП-2 противника, была добита точными выстрелами из гранатомета. Потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил", - добавили десантники.
Напомним, что украинские бойцы Нацгвардии уничтожили еще одну группу оккупантов в Бахмуте Донецкой области. В результате ударов ликвидировано 18 россиян.
Украинские морские пехотинцы уничтожили оккупантов под Марьинкой в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.