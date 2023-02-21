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Десантники отбили атаку РФ под Марьинкой и уничтожили две БМП оккупантов (видео)

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Марьинка, Вторник 21 февраля 2023 15:55
Десантники отбили атаку РФ под Марьинкой и уничтожили две БМП оккупантов (видео) Фото: Десантники отбили атаку РФ под Марьинкой и уничтожили две БМП оккупантов (facebook com pressjfo news)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные остановили вражеский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две БМП оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Десантники 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВС Украины успешно отбивают атаки противника под Марьинкой. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и повреждена не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.

"Ранее поврежденная БМП-2 противника, была добита точными выстрелами из гранатомета. Потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил", - добавили десантники.

Напомним, что украинские бойцы Нацгвардии уничтожили еще одну группу оккупантов в Бахмуте Донецкой области. В результате ударов ликвидировано 18 россиян.

Украинские морские пехотинцы уничтожили оккупантов под Марьинкой в Донецкой области.

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