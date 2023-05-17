ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ массированными атаками хотят "отодвинуть" контрнаступление ВСУ, - CNN

Новина українською →
Киев, Среда 17 мая 2023 05:25
Войска РФ массированными атаками хотят "отодвинуть" контрнаступление ВСУ, - CNN Фото: Войска РФ усилили ракетные удары по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким способом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель, или месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный официальный представитель США также рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

По словам американского чиновника, РФ совершила более масштабные воздушные атаки одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить контрнаступление.

По словам источника, Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

Более того, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

Напомним, что вчера ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина