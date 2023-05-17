Войска РФ массированными атаками хотят "отодвинуть" контрнаступление ВСУ, - CNN
Войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким способом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель, или месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Неназванный официальный представитель США также рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.
По словам американского чиновника, РФ совершила более масштабные воздушные атаки одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить контрнаступление.
По словам источника, Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.
Более того, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.
Напомним, что вчера ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.
В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.