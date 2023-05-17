Войска РФ массированными атаками хотят "отодвинуть" контрнаступление ВСУ, - CNN

Войска РФ усилили ракетные удары по Украине, пытаясь таким способом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель, или месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Неназванный официальный представитель США также рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

По словам американского чиновника, РФ совершила более масштабные воздушные атаки одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить контрнаступление.

По словам источника, Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

Более того, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.