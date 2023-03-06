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Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 6 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и 15 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 153770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6703 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2433 (+7) ед,
  • РСЗО - 488 (+0) ед,
  • средства ПВО - 250 (+2) ед,
  • самолетов - 302 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2086 (+15),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5307 (+8) ед,
  • специальная техника - 234 (+2)

Как сообщалось, скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, остановившееся попытка штурма Угледара и наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.

В частности, украинские военные продолжают защищать Бахмут от оккупантов. Снабжение наших сил в городе не нарушено.

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