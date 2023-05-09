Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Всего потери врага уже составляют более 195 тысяч военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составили:
Напомним, вчера в Бахмуте украинские военные уничтожили позицию оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.
Добавим, также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что потери врага за минувшие сутки составили больше роты.
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