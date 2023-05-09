Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вчора в Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.
Додамо, також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за минулу добу склали більше роти.
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