UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу

Фото: втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом втрати ворога вже складають понад 195 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7258 (+4) од,
  • артилерійських систем - 3031 (+13) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 307 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
  • крилаті ракети - 955 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 388 (+4).

Нагадаємо, вчора в Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.

Додамо, також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що втрати ворога за минулу добу склали більше роти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФГенштаб ВСУВійна Росії проти України