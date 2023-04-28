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СМИ установили еще более тысячи погибших оккупантов: среди них - бойцы "элитных" войск

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Пятница 28 апреля 2023 18:56
СМИ установили еще более тысячи погибших оккупантов: среди них - бойцы "элитных" войск Фото: СМИ установили еще более тысячи погибших окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 21 700 российских военных, погибших на войне в Украине. Темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими, причем не только в отрядах, составленных из заключенных, но и в специализированных подразделениях российской армии.

За 14 месяцев вторжения РФ потеряла по меньшей мере 3401 элитных специалистов: бойцов спецназа ГРУ и Росгвардии, десантников, морских пехотинцев и военных пилотов. Отмечается, что на их подготовку ушли годы усилий и миллионы долларов.

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших (по меньшей мере 54 из них служили в элитных подразделениях). Отмечается, что это значительно выше средних показателей 2022 года. В первые 12 месяцев войны российские источники еженедельно сообщали об около 250-300 погибших.

Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК. Судя по открытым данным, наибольшие потери в последние месяцы по-прежнему несут заключенные, воюющие в районе Бахмута, много потерь и в мобилизованных отрядах.

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах за последние 14 месяцев", - говорится в материале.

Напомним, по данным Генштаба, к утру пятницы, 28 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 189 460 военных.

Также ранее журналистам удалось установить имена еще 1820 погибших на территории Украины российских оккупантов, большая часть которых - "вагнеровцы".

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