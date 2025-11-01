Потери России на фронте по состоянию на 1 ноября: обновленные данные Генштаба
На 1 ноября Украина продолжает фиксировать значительные потери российской армии на фронте. Последние данные Генштаба демонстрируют рост уничтоженной техники и личного состава противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Украинский Генеральный штаб опубликовал обновленные данные о военных потерях России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 1 ноября 2025 года.
Согласно подсчетам, российская армия продолжает нести ощутимые потери в технике и личном составе на всех направлениях фронта.
Общие потери личного состава противника достигли 1 142 730 человек, что на 900 больше, чем днем ранее. Среди уничтоженной техники — тысячи единиц бронемашин, артиллерии и беспилотников.
Потери техники и авиации
По состоянию на 1 ноября российская армия утратила 11 316 танков (+6 за сутки) и 23 521 боевую бронированную машину (+2).
Количество уничтоженных артиллерийских систем выросло до 34 137 единиц (+9), а реактивных систем залпового огня (РСЗВ) — до 1534 (+1).
Средств ПВО уничтожено 1235 (+2).
Воздушные силы России также несут потери: украинская армия ликвидировала 428 самолетов и 346 вертолетов.
Кроме того, количество сбитых беспилотников оперативно-тактического уровня достигло 76 704, увеличившись за сутки на 349.
Морские и автомобильные потери
Российский флот лишился 28 кораблей и катеров, а также одной подводной лодки.
На сухопутных направлениях потери в автомобильной технике и автоцистернах составили 66 169 единиц, что на 58 больше, чем ранее.
Количество уничтоженной специальной техники достигло 3987 единиц (+1).
