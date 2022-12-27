Гайдай назвал потери оккупантов в Луганской области за сутки
В Луганской области потери российских оккупантов в живой силе за одни сутки составили 150 бойцов в результате нанесенного ВСУ удара по сосредоточению захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
Чиновник отметил, что Силы обороны Украины 24 декабря нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле н.п. Половинкино Старобельского района, и потери российских интервентов составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.
Также глава ОВА сообщил, что оккупанты продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных РФ и наемников частных военных компаний.
"Так, в Беловодске проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут", - рассказал Гайдай.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, 26 декабря украинские военные на всех фронтах ликвидировали за сутки 550 российских солдат, и число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 102 600 военных.
Ранее сообщалось, что 22 декабря российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед журналистами "кремлевского пула" назвал войну против Украины - войной. А чуть позже руководитель Кремля нафантазировал, что почти все россияне готовы умереть за РФ.
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