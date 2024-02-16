Потери россиян с начала года в зоне ОСГВ "Таврия" - 18 тысяч человек, - Лиховой

Отвечая на вопрос, может ли он оценить потери россиян в личном составе в районе Авдеевки с начала активизации их наступления там в октябре прошлого года, Лиховой отметил, что "не является распорядителем этой информации".

"Могу привести данные с начала этого года в зоне ОСГВ "Таврия". Мы с коллегами в отделе по связям с общественностью посчитали, что общее количество российских потерь в зоне ответственности нашего ОСГВ - от Степного до Никополя - с начала года до 14 февраля составляет около 18 тысяч человек. Такое количество оккупантов, которые были выведены из строя за полтора месяца", - рассказал спикер.

По его словам, в последние несколько недель большинство российских потерь приходится именно на Донецкое направление, куда входит и Авдеевка.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 16 февраля, составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки общие потери россиян в живой силе составили 711 человек. Также украинские бойцы уничтожили 52 единицы военной техники врага, в том числе 9 танков, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станцию БПЛА и 6 автомобилей.

Кроме того, на этом направлении Силы обороны уничтожили две единицы спецтехники противника. Также нейтрализовано или уничтожено 259 БПЛА разных типов.