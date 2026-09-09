ВСУ отбросили российские войска на Донбассе, - ISW

За последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись вперед на Славянском направлении в Донецкой области. Также украинские военные провели ряд успешных контратак на других участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Донецкая область

Славянское направление. Российские источники публично признали, что армия РФ больше не контролирует некоторые позиции к востоку от Лимана, западнее Ивановки, в северо-западной части Заречного и на северо-востоке Ямполя. Ранее россияне заявляли о продвижении или присутствии в этих районах.

Украинские военные также опровергают заявления РФ о якобы продвижении в Святогорске. По словам украинских бойцов, российские войска увеличили количество штурмов на Лиманском направлении и накапливают там силы, однако несут потери из-за ударов ВСУ.

Константиновское направление. Российские войска недавно продвинулись здесь и продолжают пытаться проникать в город.

Добропольское направление. 7-8 сентября оккупанты проводили наступательные действия, но новых территориальных достижений не имели.

Покровское направление. Здесь российские войска продвинулись вперед. Геолокационные кадры свидетельствуют, что захватчики, вероятно, захватили Мирное северо-западнее Покровска, а также Васильевку неподалеку.

Новопавловское направление. 7-8 сентября россияне совершали ограниченные штурмы, однако прорваться вперед им не удалось.

Сумская область

Российская армия 7-8 сентября продолжала наступательные действия на севере области, однако не смогла продвинуться из-за контратак украинских военных.

В частности, украинские силы проводили контратаки вблизи Кондратовки и Новоконстантиновки, которые расположены к северу от Сум.

Харьковская область

Купянское и Боровское направления. Российские войска продолжали наступать 7-8 сентября, но не добились новых территориальных успехов из-за контратак ВСУ.

Украинские военные, по данным российских источников, также контратаковали вблизи Западного, к северу от Купянска.

При этом российское командование уже готовится к зимней кампании и формирует списки военных, которые должны остаться в Купянске.

Это может свидетельствовать о том, что РФ не рассчитывает завершить сражение за город осенью.