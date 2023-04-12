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РФ использует ЧВК "Вагнера" для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии, - ISW

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Москва, Среда 12 апреля 2023 04:42
РФ использует ЧВК "Вагнера" для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии, - ISW Фото: РФ использует ЧВК "Вагнера" для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны РФ намерены использовать боевиков ЧВК "Вагнера" для захвата Бахмута, таким образом сводя к минимуму потери среди кадровой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В Минобороны РФ подтвердили, что боевики ЧВК "Вагнера" составляют основную часть войск, которые стремятся захватить Бахмут Донецкой области. В то время, как неуказанные подразделения ВДВ армии РФ обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города.

Российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на какие-либо значительные наступательные действия. Таким образом, Минобороны России намеревается использовать группу "Вагнера" для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди кадровой армии.

Это подтверждает предыдущие оценки экспертов ISW о том, что войска РФ стремятся использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу.

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль принял закон об использовании инструментов цифрового авторитаризма для повышения эффективности выдачи повесток, а также для борьбы с уклонистами.
  • Небольшая маргинальная группа военных российских блогеров призвала российское правительство отменить законы, направленные против дискредитации российских военных.
  • Оккупанты, по-видимому, удерживают позиции к северо-востоку от Купянска и добились успехов в лесном массиве к югу от Кременной.
  • Российские войска провели наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк.
  • Российские войска вели оборонительные операции на юге Украины.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области РФ.

Ранее в минобороны Украины заявили, что Бахмут взял на себя основной удар российских военных на востоке Украины, покинуть город означает допустить врага вглубь страны.

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