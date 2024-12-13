Потери РФ в Украине превысили 760 тысяч военных, - Генштаб
Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях РФ за сутки 12 декабря (Getty Images)
За сутки, 12 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1400 оккупантов. С начала вторжения Россия потеряла уже больше 760 тысяч военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 760120 (+1390) человек ликвидировано;
- танков - 9537 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 19675 (+31) ед.;
- артиллерийских систем - 21078 (+6) ед;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1023 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20176 (+65) ед.;
- крылатые ракеты - 2861 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31177 (+50) ед.;
- специальная техника - 3642 ед.
Ситуация на фронте
Российские оккупанты не прекращают попытки прорвать оборону украинских защитников. Враг несет значительные потери в живой силе, в том числе на Покровском направлении.
По данным президента Владимира Зеленского, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее горячими. В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.