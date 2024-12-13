Потери РФ в Украине превысили 760 тысяч военных, - Генштаб

За сутки, 12 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1400 оккупантов. С начала вторжения Россия потеряла уже больше 760 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не прекращают попытки прорвать оборону украинских защитников. Враг несет значительные потери в живой силе, в том числе на Покровском направлении.

По данным президента Владимира Зеленского, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее горячими. В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

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