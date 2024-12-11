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В ноябре и декабре Россия имеет рекордные потери на фронте, - Зеленский

Среда 11 декабря 2024 13:17
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В ноябре и декабре Россия имеет рекордные потери на фронте, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Покровское и Кураховское направления остаются наиболее горячими. В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Удары по НПЗ

По словам Зеленского, минувшей ночью Силы обороны поразили военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса.

Во время доклада главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал все детали поражения.

"Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать", - добавил Зеленский.

Ситуация на направлениях

В том же числе Сырский доложил и о ситуации на основных фронтовых направлениях. Как и упоминалось выше, Покровское и Кураховское направления являются самыми горячими. Там продолжаются жестокие бои.

"Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - добавил президент.

В частности главнокомандующий ВСУ доложил и о проведении Курской операции.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 757 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили 1400 военных. В частности Силы обороны уничтожили:

  • 2 танка;
  • 20 боевых бронированных машин;
  • 3 артиллерийские системы и не только.

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