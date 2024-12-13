Втрати РФ в Україні перевищили 760 тисяч військових, - Генштаб
Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати РФ за добу 12 грудня (Getty Images)
За добу, 12 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1400 окупантів. Від початку вторгнення Росія втратила вже понад 760 тисяч військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 760120 (+1390) осіб ліквідовано;
- танків – 9537 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 19675 (+31) од.;
- артилерійських систем – 21078 (+6) од.;
- РСЗВ – 1253 од.;
- засоби ППО – 1023 од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65) од.;
- крилаті ракети – 2861 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од.;
- спеціальна техніка - 3642 од.
Ситуація на фронті
Російські окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, в тому числі на Покровському напрямку.
За даними президента Володимира Зеленського, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш гарячими. У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.
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