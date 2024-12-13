Втрати РФ в Україні перевищили 760 тисяч військових, - Генштаб

За добу, 12 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1400 окупантів. Від початку вторгнення Росія втратила вже понад 760 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Російські окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, в тому числі на Покровському напрямку.

За даними президента Володимира Зеленського, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш гарячими. У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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