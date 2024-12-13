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Втрати РФ в Україні перевищили 760 тисяч військових, - Генштаб

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 08:20
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Втрати РФ в Україні перевищили 760 тисяч військових, - Генштаб Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати РФ за добу 12 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 12 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1400 окупантів. Від початку вторгнення Росія втратила вже понад 760 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 760120 (+1390) осіб ліквідовано;
  • танків – 9537 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 19675 (+31) од.;
  • артилерійських систем – 21078 (+6) од.;
  • РСЗВ – 1253 од.;
  • засоби ППО – 1023 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65) од.;
  • крилаті ракети – 2861 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од.;
  • спеціальна техніка - 3642 од.

Ситуація на фронті

Російські окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, в тому числі на Покровському напрямку.

За даними президента Володимира Зеленського, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш гарячими. У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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