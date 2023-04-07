ВСУ уничтожили более десяти окупантов и военную технику россиян, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Также был уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов. Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

В сообщении говорится, что в результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 солдат, 1 РСЗО "Град", 1 самоходную гаубицу "Мста-С", 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3", 2 автомобиля.

Ранее мы писали, что Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя из-за шторма.

Напомним, вечером 6 апреля в оккупированном Симферополе произошел масштабный пожар, местные жители сообщают о взрывах.

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