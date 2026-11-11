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Более двух тысяч окупантов ежесуточно: в Минобороны озвучили потери РФ с начала ноября

18:20 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Более двух тысяч окупантов ежесуточно: в Минобороны озвучили потери РФ с начала ноября Фото: потери России в ноябре достигли более 26 тысяч человек (Getty Images)
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С начала ноября потери российских войск в Украине превысили 26 тысяч захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Военные отмечают, что ежедневно враг теряет более 2000 окупантов убитыми и ранеными.

Такие потери противник терпит в результате ежедневной работы украинских воинов - артиллеристов, дронаров, штурмовиков и всех, кто держит фронт.

В Минобороны отмечают, что каждый день наступления стоит России все дороже.

Напомним, что недавно хакеры из Украины и Белоруссии сломали Росстат и получили закрытые данные о реальной статистике смертности.

В базе ведомства нашли почти 393 тысячи свидетельств о смерти, непосредственно связанных с войной против Украины, хотя реальное количество погибших россиян может быть еще выше.

Кроме того, в конце октября издание The Economist обнародовало собственное исследование, согласно которому общие потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 миллиона человек.

По подсчетам аналитиков, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных только погибшими, а совокупные потери вместе с ранеными оцениваются в диапазоне 1,4-2,1 млн оккупантов.

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