Потери РФ на фронте дошли до 40 тысяч в месяц. Проведет ли Путин мобилизацию

Армия России ежемесячно теряет на фронте до 40 тысяч человек, более 60% из них - убитыми. Контрактников для покрытия этих потерь уже не хватает, поэтому в Кремле обсуждается новая волна мобилизации.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Балистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году".
Набор контрактников, по словам источников, производится почти на сто процентов. Но даже этого недостаточно ни для формирования новых частей, ни для полноценного восполнения потерь.
"Наибольшее проседание Москва имеет с набором в свои силы беспилотных систем: cтудентам и молодежи предлагают службу в подразделениях БПС как якобы более безопасный и престижный вариант. Однако потока желающих все равно нет", - говорится в материале.
Источники в военных и политических кругах не берутся однозначно утверждать, что Кремль объявит новую волну мобилизации сразу после сентябрьских выборов в России.
Если Владимир Путин все же пойдет на такой шаг, речь идет о 100-300 тысячах человек. Это будет происходить параллельно с набором контрактников.
Скорее всего, новый призыв будет проведен постепенно, а не одномоментно. Это позволит Кремлю избежать резкого общественного шока.
В то же время это снизит нагрузку на учебные центры. Одновременно принять, вооружить и подготовить сотни тысяч людей, российская система просто не способна. Поэтому эффект от новой волны мобилизации может проявиться уже зимой или даже в следующем году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля готовит условия для расширения мобилизации .
По его словам, Россия планирует привлечь от 300 до 500 тысяч человек в конце сентября или начале октября, после выборов в Госдуму.
Тем временем Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Росгвардия впервые внесла в правила гражданской обороны защиту от угроз во время мобилизации.
В ведомстве считают, что это свидетельствует о подготовке силовиков к подавлению возможных протестов после оглашения призыва.