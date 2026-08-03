Потери РФ на фронте дошли до 40 тысяч в месяц. Проведет ли Путин мобилизацию

Почему русской армии не хватает людей

Набор контрактников, по словам источников, производится почти на сто процентов. Но даже этого недостаточно ни для формирования новых частей, ни для полноценного восполнения потерь.

"Наибольшее проседание Москва имеет с набором в свои силы беспилотных систем: cтудентам и молодежи предлагают службу в подразделениях БПС как якобы более безопасный и престижный вариант. Однако потока желающих все равно нет", - говорится в материале.

Сколько людей могут мобилизовать осенью

Источники в военных и политических кругах не берутся однозначно утверждать, что Кремль объявит новую волну мобилизации сразу после сентябрьских выборов в России.

Если Владимир Путин все же пойдет на такой шаг, речь идет о 100-300 тысячах человек. Это будет происходить параллельно с набором контрактников.

Почему мобилизацию растянут на несколько месяцев

Скорее всего, новый призыв будет проведен постепенно, а не одномоментно. Это позволит Кремлю избежать резкого общественного шока.

В то же время это снизит нагрузку на учебные центры. Одновременно принять, вооружить и подготовить сотни тысяч людей, российская система просто не способна. Поэтому эффект от новой волны мобилизации может проявиться уже зимой или даже в следующем году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля готовит условия для расширения мобилизации .