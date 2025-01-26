Потери РФ за сутки составили более 1700 солдат, - Генштаб
По состоянию на утро 26 января армия России потеряла за сутки 1720 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял 830 190 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 830 190 (+1720) чел;
- танков - 9860 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 20 549 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 22 323 (+14) ед;
- РСЗО - 1263 ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 253 (+40) ед;
- крылатые ракеты - 3053 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 124 (+53) ед;
- специальная техника - 3715 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на 22:00 25 января на фронте в течение суток произошло 159 боевых столкновений. Покровское направление было самым тяжелым - там враг совершил 48 атак.
Кроме того, в целом противник нанес за минувшие сутки 32 авиаудара с применением 59 КАБов, более 650 атак ударными дронами и более 4 тысяч раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты Украины.
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