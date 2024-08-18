Потери РФ за сутки: 1170 оккупантов, 71 артсистема и РСЗО

Напомним, в Донецкой области захватчики продолжают атаки на трех направлениях. Противник имеет определенный успех.

Утром в воскресенье, 18 августа, войска агрессора атаковали баллистическими ракетами Киев. К счастью, все цели были сбиты на подлете к столице.

Одновременно россияне атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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